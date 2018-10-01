    01 Ekim 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Lazio, Milinkovic-Savic ve Immobile'nin sözleşmelerini yeniledi

    Lazioda çifte imza! 2023e kadar...
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    İtalya ekibi , orta saha oyuncusu - ve golcü futbolcu 'nin sözleşmelerini 2023'e kadar uzattı.

    Kulübü, Milinkovic- ve Immobile'nin sözleşmelerinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

    Sırp futbolcu Milinkovic-Savic, bu sezon çıktığı 7 maçta birer gol ve asist yaptı. İtalyan oyuncu Immobile ise görev yaptığı 8 maçta 5 gol kaydetti.

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