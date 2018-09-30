    30 Eylül 2018, Pazar

    FUTBOL

    Kulüp başkanı oyuncusuna kafa attı!

    Kulüp başkanı oyuncusuna kafa attı!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'nin Sporting'den sezon sonunda kadar kiraladığı , kulüp başkanı tarafından saldırıya uğradıktan sonra kovuldu.

    Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'un haberine göre, Portimonense Başkanı Rodiney Sampaio, Sporting'den kiraladıkları 'ya Prtimonense ile arasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan U23 maçı sonrası kafa attı.

    Yaşanan bu olay sonrası eşyalarını toplayan Barbosa, Lizbon'a döndü.

    , kiralık sözleşmesini iptal ederse, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir müdahale gelmemesi durumunda, Barbosa'nın ara transfer dönemine, yani Ocak 2019'a kadar futbol oynama şansı olmayacak.

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