30 Eylül 2018, Pazar
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Sporting Lizbon, kiralık sözleşmesini iptal ederse, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir müdahale gelmemesi durumunda, Barbosa'nın ara transfer dönemine, yani Ocak 2019'a kadar futbol oynama şansı olmayacak.
Kulüp başkanı oyuncusuna kafa attı!
Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018
Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'nin Sporting'den sezon sonunda kadar kiraladığı Rafael Barbosa, kulüp başkanı tarafından saldırıya uğradıktan sonra kovuldu.
Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'un haberine göre, Portimonense Başkanı Rodiney Sampaio, Sporting'den kiraladıkları Rafael Barbosa'ya Prtimonense ile Benfica arasında oynanan ve 2-2 sonuçlanan U23 maçı sonrası kafa attı.
Yaşanan bu olay sonrası eşyalarını toplayan Barbosa, Lizbon'a döndü.
Sporting Lizbon, kiralık sözleşmesini iptal ederse, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir müdahale gelmemesi durumunda, Barbosa'nın ara transfer dönemine, yani Ocak 2019'a kadar futbol oynama şansı olmayacak.
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