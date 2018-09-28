İzmirde amatör maçlara fırtına iptali

İzmir'de hafta sonu ulaşması beklenen tropikal fırtına nedeniyle 29 ve 30 Eylül tarihinde oynanacak amatör futbol maçları ileri bir tarihe ertelendi.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül tarihlerinde İzmir'de oynanması planlanan tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan raporlar doğrultusunda, aşırı olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.