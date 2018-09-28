    28 Eylül 2018, Cuma

    FUTBOL

    İzmir'de amatör maçlara fırtına iptali

    İzmirde amatör maçlara fırtına iptali
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    'de hafta sonu ulaşması beklenen tropikal fırtına nedeniyle 29 ve 30 Eylül tarihinde oynanacak maçları ileri bir tarihe ertelendi.

    Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül tarihlerinde İzmir'de oynanması planlanan tüm müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan raporlar doğrultusunda, aşırı olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

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