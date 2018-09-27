    27 Eylül 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Ceferin'den karar sonrası skandal Türkiye sözleri

    Ceferinden karar sonrası skandal Türkiye sözleri
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    UEFA Başkanı , 'ü neden 'ye verilmediğini skandal sözlerle açıkladı. Her konu da üstün bir şekilde hazırlık yapan Türkiye için Ceferin, "Türkiye'nin insan hakları, aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi." gibi olay cümleler kullandı.

    Ceferin, "Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir bekliyorum." dedi.

    Sözlerini sürdüren Ceferin, "İki ülkeden yalnızca biri EURO 2024'ü düzenleyecekti. Ayrıca, değerlendirme raporu sonucunda 'de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye'nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı." ifadelerini kullandı.

    UEFA Başkanı, "Ulaştırma altyapısı ile ilgili bazı riskler vardı. Türkiye'nin adaylığı, UEFA için uzun vadeli hedefler içeriyordu." diyerek sözlerini noktaladı.

    İşte EURO 2024 oylama detayları

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