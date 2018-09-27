    27 Eylül 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Süper Lig'in 7. hafta hakemleri açıklandı

    7. haftanın hakemleri belli oldu
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    'in 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

    'in 7'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

    Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u ağırlayacağı mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.

    Süper Lig'de 7'nci haftanın programı ve hakemleri şöyle;

    YARIN:

    20:00 Galatasarar-BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)

    CUMARTESİ:

    16:00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Arda Kardeşler)

    16:00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Ali Palabıyık)

    19:00 Beşiktaş-Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

    PAZAR:

    13:30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Halis Özkahya)

    16:00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)

    19:00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

    PAZARTESİ:

    20:00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

    20:00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)
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