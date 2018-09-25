    25 Eylül 2018, Salı

    FUTBOL

    Türkiye modern statlarıyla EURO 2024'ü istiyor

    Türkiye modern statlarıyla EURO 2024ü istiyor
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 25.09.2018

    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na () ev sahipliğine aday olan , 9 şehirdeki 10 modern statla turnuvayı düzenlemek istiyor.

    İsviçre'nin Nyon kentinde 27 Eylül Perşembe günü 'ün ev sahibinin belli olacağı organizasyon öncesinde, 'nin en önemli kozlarının başında modern ve yeni statları geliyor.

    Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği için belirlediği 10 stadın 8'i kullanımda. UEFA'ya teslim edilen dosyada, 'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılacağı, yeniden inşa edilecek Ankara'daki stadın da turnuva için hazır olacağı bildirildi. Stadı'nda ise iyileştirme çalışmalarının yapılacağı taahhüt edildi.

    EURO 2024 için Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Stadı (İstanbul), Büyükşehir Belediye Stadı (Bursa), Antalya Stadı (Antalya), Yeni Eskişehir Stadı (Eskişehir), Stadı (Gaziantep), Konya Büyükşehir Belediye Stadı (Konya), Medical Park (Trabzon), Yeni Kocaeli Stadı (Kocaeli), Ankara Stadı (Ankara) UEFA'ya gönderilen dosyada yer aldı.

    Atatürk Olimpiyat ve Türk Telekom Stadı

    Türkiye Futbol Federasyonunun, UEFA'ya verdiği dosyada İstanbul'dan 2 stat yer alıyor.

    EURO 2024 için yeniden inşa edilmesi planlanan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 92 bin 208 kişi kapasiteli olması planlanıyor.

    Yeniden inşa edilecek bu stadın, sahaya daha da yaklaşacak tribünleri, etkileyici akustiği ve futbolcu tüneli ile karma bölümü görebilen ağırlama alanları sayesinde eşsiz bir seyirci deneyimi sunacağı açıklandı. Atatürk Olimpiyat Stadı, 191 locayı da içinde barındıracak.

    Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı ise mevcut statlar içerisinde ilk açılan stat olma özelliğini taşıyor.

    Türk Telekom Stadı 53 bin 611 kapasitesinin yanı sıra Türkiye'nin en büyük VIP alanı bulunan stadı özelliğine de sahip.



    Ankara'ya yeni stat

    Yıkımına devam edilen Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yeniden inşa edilerek 2021 yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

    Ankara'da açılacak yeni stadın kapasitesi ise 65 bin 307 olacak.

    Antalya'da iyileştirme yapılacak

    2015 yılında açılan Antalya Stadı, EURO 2024 için iyileştirme yapılacağı açıklanan tek stat.

    EURO 2024 için geliştirmeler yapılacak stat, 43 bin 616 futbolsevere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Statta 52 loca da bulunuyor.

    Bursa

    Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlardan biri olan Bursaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı, "Timsah" şeklindeki yeşil çatısı ile dikkati çekiyor.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın seyirci kapasitesi 43 bin 761.

    Eskişehir

    Açılışı 2016'da yapılan Yeni Eskişehir Stadı, Türkiye'nin aday statlarından bir tanesi.

    A Milli Futbol Takımı'nın bazı maçlarını da oynadığı stat 34 bin 930 futbolseveri ağırlayabiliyor.

    Gaziantep

    Dünyanın en eski kesintisiz yerleşim alanlarından biri olan Gaziantep de Avrupa Futbol Şampiyonası için hazır durumda.

    Zengin mutfağı ve tarihi ile futbolseverleri bekleyen Gaziantep, geçen yıl UEFA standartlarındaki modern stadına kavuştu.

    Seyirci kapasitesi 35 bin 219 olan Gaziantep Stadı, 54 locayı da bünyesinde bulunduruyor.



    Kocaeli

    Bu yıl açılışı yapılan Kocaeli Stadı, aday statlar içerisinde en düşük seyirci kapasitesine sahip stat özelliğini taşıyor.

    TFF 3. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un maçlarını oynadığı Kocaeli Stadı, 34 bin 712 kapasiteli.

    Konya

    Eskişehir gibi Konya da A Milli Takım'ın maçlarına ev sahipliği yapan şehirlerden biri.

    EURO 2024 adaylığı şehirlerinden olan Konya, 2014 yılında açılan stadında 37 bin 829 seyirci kapasitesiyle futbolseverleri bekliyor.

    Trabzon

    Karadeniz Bölgesi'ndeki tek aday şehir Trabzon, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Trabzonspor ile futbol coşkusunu yıllardır yaşıyor.

    Açılışı 2016'da yapılan Medical Park Stadı 43 bin 223 seyirci kapasitesine sahip.

    Türkiye'nin aday şehir ve statları

    TFF'nin, UEFA'ya verdiği dosyada yer alan 9 şehirdeki 10 stat şöyle:

    ŞehirStatDurumKapasiteLoca sayısıAçılış tarihi
    AnkaraAnkaraYeniden inşa653071472021
    AntalyaAntalyaİyileştirme yapılacak43616522015
    BursaBursa Büyükşehir BelediyeHazır43761722015
    EskişehirYeni EskişehirHazır34930482016
    GaziantepGaziantepHazır35219542017
    KocaeliYeni KocaeliHazır34712482018
    KonyaKonya Büyükşehir BelediyeHazır37829542014
    İstanbulAtatürk OlimpiyatYeniden inşa922081912023
    İstanbulTürk TelekomHazır536111492011
    TrabzonMedical ParkHazır43223502016
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