    25 Eylül 2018, Salı

    FUTBOL

    Capello'dan Messi ve Ronaldo'ya sert sözler

    Capellodan Messi ve Ronaldoya sert sözler
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam , ödül törenine katılmayan ve hakkında sert ifadeler kullandı.

    Capello, Futbol Ödül Töreni'ne katılmayan Ronaldo ve Messi'yi sert sözlerle eleştirdi.

    Real Madrid'in Hırvat yıldızı 'in Yılın Futbolcusu ödülünü aldığı geceye katılmayarak büyük bir saygısızlık yaptıklarını ifade etti.

    Bu davranışlarının arkadaşlarına ve diğer futbolculara saygısızlık olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam yaprığı açıklamada "Messi ve Ronaldo'nun törene katılmamaları hem arkadaşlarına hem FIFA'ya hem de futbol dünyasına büyük saygısızlık. Belki de bu zamana kadar bu ödülü o kadar fazla kazandılar ki kaybetmeyi kaldıramaz hale geldiler. Fakat hayatta nasıl kazanacağını veya kaybedeceğini de öğrenmelisin" ifadelerini kullandı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Irkçılığın gölgesinde Almanyanın EURO 2024 adaylığı Irkçılığın gölgesinde Almanya'nın EURO 2024 adaylığı
    Jorginhodan Premier Lig rekoru geldi! Jorginho'dan Premier Lig rekoru geldi!
    Bilicin yeni takımı belli oldu Bilic'in yeni takımı belli oldu
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör