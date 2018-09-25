Capellodan Messi ve Ronaldoya sert sözler

Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Fabio Capello, ödül törenine katılmayan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında sert ifadeler kullandı.

Capello, FIFA Futbol Ödül Töreni'ne katılmayan Ronaldo ve Messi'yi sert sözlerle eleştirdi.

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in Yılın Futbolcusu ödülünü aldığı geceye katılmayarak büyük bir saygısızlık yaptıklarını ifade etti.

Bu davranışlarının arkadaşlarına ve diğer futbolculara saygısızlık olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam yaprığı açıklamada "Messi ve Ronaldo'nun törene katılmamaları hem arkadaşlarına hem FIFA'ya hem de futbol dünyasına büyük saygısızlık. Belki de bu zamana kadar bu ödülü o kadar fazla kazandılar ki kaybetmeyi kaldıramaz hale geldiler. Fakat hayatta nasıl kazanacağını veya kaybedeceğini de öğrenmelisin" ifadelerini kullandı.



