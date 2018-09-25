Capellodan Messi ve Ronaldoya sert sözler

Capello'dan Messi ve Ronaldo'ya sert sözler
Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Fabio Capello, ödül törenine katılmayan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında sert ifadeler kullandı.
Capello, FIFA Futbol Ödül Töreni'ne katılmayan Ronaldo ve Messi'yi sert sözlerle eleştirdi.
Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in Yılın Futbolcusu ödülünü aldığı geceye katılmayarak büyük bir saygısızlık yaptıklarını ifade etti.
Bu davranışlarının arkadaşlarına ve diğer futbolculara saygısızlık olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam yaprığı açıklamada "Messi ve Ronaldo'nun törene katılmamaları hem arkadaşlarına hem FIFA'ya hem de futbol dünyasına büyük saygısızlık. Belki de bu zamana kadar bu ödülü o kadar fazla kazandılar ki kaybetmeyi kaldıramaz hale geldiler. Fakat hayatta nasıl kazanacağını veya kaybedeceğini de öğrenmelisin" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!