    25 Eylül 2018, Salı

    FUTBOL

    Suudi Arabistan'daki kritik maç Cüneyt Çakır'ın!

    Suudi Arabistandaki kritik maç Cüneyt Çakırın!
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 25.09.2018

    kokartlı hakemlerimizden , Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, onayı ile ile takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek.

    kokartlı hakemlerimizden , Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, onayı ile ile takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek.

    Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 26 Eylül 2018 Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 18:55'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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