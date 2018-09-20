UEFAdan Ronaldoya soruşturma

UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla ilk maçında kırmızı kart gören Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma açıldı.
UEFA tarafından yapılan açıklamada, Juventus'un Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği grup karşılaşmasının 29. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan 33 yaşındaki yıldız futbolcu hakkındaki kararın, 27 Eylül'de yapılacak toplantıda ele alınacağı belirtildi.
Portekizli yıldız, karşılaşma sırasında doğrudan kırmızı kart görmesi nedeniyle en az 1 maç ceza alacak. Portekizli yıldızın hareketinin ağır bulunması halinde cezası artırılabilecek.
Ronaldo, kendisini savunan Valencialı Jeison Murillo'nun topsuz alanda düşüşü sonrası rakibine verdiği tepki nedeniyle Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartını, 154'üncü maçında Juventus formasıyla görmüştü.
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