    21 Eylül 2018, Cuma

    FUTBOL

    PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza!

    Fenerbahçe ve Trabzonspora PFDKdan ceza!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), ve 'a para cezası verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, 'nın 'ye Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, 'a da Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle yirmişer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

    Kurulun, Spor Toto 1. Lig'de hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkserispor Baltok-Ümraniyespor maçından dolayı Balıkesir temsilcisine sahasındaki 2 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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