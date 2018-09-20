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PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza!
Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Fenerbahçe'ye Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, Trabzonspor'a da Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle yirmişer bin lira para cezası verdiği bildirildi.
Kurulun, Spor Toto 1. Lig'de hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkserispor Baltok-Ümraniyespor maçından dolayı Balıkesir temsilcisine sahasındaki 2 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
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