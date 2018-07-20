    20 Temmuz 2018, Cuma

    FUTBOL

    "Ronaldo, İtalya'ya %6 daha az vergi vermek için gitti!"

    Ronaldo %6 daha az vergi vermek için gitti!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun vergi sebebiyle gittiğini iddia etti.

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