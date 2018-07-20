    20 Temmuz 2018, Cuma

    FUTBOL

    Cenk Tosun'lu Everton'dan bir ilk!

    Cenk Tosunlu Evertondan bir ilk!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Yeni deplasman formasının fotoğraf çekimlerinde Kadın Takımı futbolcularyla tanıtım yapan Maviler böylece, forma tanıtımını kadın takımıyla yapan ilk Premier Lig kulübü olarak tarihe geçti.

    Siyah ve pembe renklerin hakim olduğu Everton'ın deplasman formasının tanıtımında Everton Kadın Takımı'ndan Chloe Kelly, Megan Finnigan, Danielle Turner ve Kirsty Levell yer aldı.



    Tanıtım çekimlerinde tasarımla ilgili görüşleri sorulan "Yeni formayı çok beğendim. Renkleri göze hoş geliyor. Porto'yla oynayacağımız hazırlık maçında giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.







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