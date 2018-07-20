Cenk Tosunlu Evertondan bir ilk!

Yeni deplasman formasının fotoğraf çekimlerinde Everton Kadın Takımı futbolcularyla tanıtım yapan Maviler böylece, forma tanıtımını kadın takımıyla yapan ilk Premier Lig kulübü olarak tarihe geçti.

Siyah ve pembe renklerin hakim olduğu Everton'ın deplasman formasının tanıtımında Everton Kadın Takımı'ndan Chloe Kelly, Megan Finnigan, Danielle Turner ve Kirsty Levell yer aldı.







Tanıtım çekimlerinde tasarımla ilgili görüşleri sorulan Cenk Tosun "Yeni formayı çok beğendim. Renkleri göze hoş geliyor. Porto'yla oynayacağımız hazırlık maçında giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.















