Sporda cezalar katlanacak

Spor Bakanı Kasapoğlu’nun ev sahipliğindeki ‘Sporda Şiddet’le ilgili toplantıda, yasaya yeni maddeler eklenmesi kararı alındı. Suçların tekrarında cezalar 5 yıla kadar çıkacak.

Bakanlar, federasyonlar ve kulüp temsilcilerinin yer aldığı '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak değişikliklere ilişkin istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı M. Akif Üstündağ, Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüpoğlu ve 18 Süper Lig kulübünün temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşulan maddelerden en önemlisi 'sosyal medya' konusunda oldu. Artık sosyal medyada ve televizyonda taraftarları kışkırtıcı açıklamalaryapanlar da cezalandırılacak.

İŞTE O MADDELER

1.Statlara, suçlu ve yasaklıların tespiti için yüz tanıma sistemi konulacak.

2.Statlardaki polis sayısı artarken, özel güvenlik azalacak. Stat güvenliğinden polis sorumlu olacak. Ayrıca kulüplerde bulunan "taraftardan sorumlu yönetici" görevinin kaldırılarak, "stat sorumlusu" adı altında bir yapıya dönülecek.

3.Cezalar katlamalı gidecek. Daha önce saha içi ve saha dışında suç işleyen kişi 1 yıl ceza alıyordu. Bundan sonra suç işleyene ilkinde 1 yıl, ikincisinde 3 yıl, 3'üncüsünde ise 5 yıl ceza verilecek.

4.Deplasman yolculuğu sırasında üzerinde suç aleti (bıçak vb.) bulunan taraftarlar da, saha içinde suç işlemiş gibi ceza kapsamına dahil olacak.

5.Biletsiz taraftarlar da ceza kapsamına alındı. Spor faaliyetinin yapılacağı salona biletsiz giren taraftarlara da yaptırımlar uygulanacak.

6.Kulüp başkanı, yönetici, teknik adam veya sporcu sosyal medyada taraftarı ya da rakibi kışkırtıcı yazı paylaştığı takdirde disipline gidecek. Ayrıca televizyon programlarında yapılacak her türlü kışkırtıcı sözler de cezai sisteme bağlanacak.

KASAPOĞLU'NA TFF'DEN ZİYARET

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na hayırlı olsun ziyareti yaptı. Demirören, Bakan Kasapoğlu'na, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı logosu ve sloganı bulunan milli formayı hediye etti. Bu arada Kasapoğlu dün yapılan toplantıyla ilgili, "Yasayla ilgili son rötuşları çalışıyoruz. Sahaları, tribünleri şiddetten arındırmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de sezon hazırlıkları ve ülkemizin sporla ilgili geleceğiyle için büyük adımları tamamlayacağız" yorumunu yaptı.

ORMAN: YENİ SİSTEMLE HIZLI KARAR ALINACAK

SPOR Bakanlığı'ndaki toplantıda, üç bakanın yanı sıra dört federasyon başkanı yer aldı. Toplantı sonrası konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, "6222 sayılı yasada düzenlenmesi gereken maddeler vardı, onları tartıştık. Güzel bir toplantı oldu. Kısa bir sürede sonuçlanacaktır. Zaten yeni sistem hızlı adım atmak için çok elverişli" dedi.