19 Temmuz 2018, Perşembe
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Twitter hesabından tatil fotoğraflarını paylaşan Salah, Temmuz ayı başında Liverpool'la haftalığı 200 bin pound'dan yeni sözleşme imzalamıştı.
Mohamed Salah tatilin tadını çıkarıyor
Giriş Tarihi: 19.07.2018
2018 Dünya Kupası macerası kısa süren Liverpool'lu yıldız futbolcu Mohamed Salah takımının yeni sezon hazırlık kampına katılmadan önce ailesiyle Maldivler'de stres atıyor.
Twitter hesabından tatil fotoğraflarını paylaşan Salah, Temmuz ayı başında Liverpool'la haftalığı 200 bin pound'dan yeni sözleşme imzalamıştı.
Bu sözleşme sonrası Liverpool'un en çok kazanan oyuncusu olan Salah, tatilinin bitmesinin ardından Kırmızılar'ın ABD'deki yeni sezon kampına katılacak.
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