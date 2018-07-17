    17 Temmuz 2018, Salı

    FUTBOL

    Barcelona'dan 914 milyon avroluk rekor gelir

    Barcelonadan 914 milyon €luk rekor gelir
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 17.07.2018

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2017-18 sezonunda 914 milyon avro gelir elde etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2017-18 sezonunda 914 milyon avro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

    Barcelona Kulübü, 2021'de 1 milyar avro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.

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