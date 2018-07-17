İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2017-18 sezonunda 914 milyon avro gelir elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2017-18 sezonunda 914 milyon avro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

Barcelona Kulübü, 2021'de 1 milyar avro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.