17 Temmuz 2018, Salı
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Barcelona'dan 914 milyon avroluk rekor gelir
Giriş Tarihi: 17.07.2018
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2017-18 sezonunda 914 milyon avro gelir elde etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2017-18 sezonunda 914 milyon avro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı.
Barcelona Kulübü, 2021'de 1 milyar avro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.
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