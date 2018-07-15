    15 Temmuz 2018, Pazar

    FUTBOL

    Wimbledon'da Yankı Erel ve partneri Virtanen şampiyon oldu

    Wimbledonda Yankı Erel ve partneri Virtanen şampiyon oldu
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018

    Wimbledon'da gençler kategorisi çift erkekler finalinde Yankı Erel ve partneri Virtanen, Mejia-Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın son gününde gençler kategorisi çift erkeklerde final maçına çıkan Yankı Erel ve partneri Virtanen, Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı.

    Bir saat 26 dakika süren mücadelede Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek zafere ulaştı.

    Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi oldu.

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