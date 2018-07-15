Spor dünyasından "15 Temmuz" mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve dört büyükler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve dört büyükler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, TFF, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor tarafından unutulmadı. Hain darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ve üç büyükler açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in resmi internet sitesinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2016'da hain örgütün darbe girişimine karşı aziz milletimiz, Çanakkale ruhuyla tarihe geçen bir demokrasi destanı yazdı. Mermiye göğsünü siper eden, tankların önüne yatan, bombalara meydan okuyan, devletini canı pahasına savunan halkımız, asla diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Tarihte eşi görülmemiş ihanet karşısında, dik duruşu ve örnek cesaretiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kahraman milletimize demokrasi mücadelesinde önderlik etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı, birlik ve beraberliğimizle tarihi bir ders verdik. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki, futbol ailesi olarak bizler, her daim darbelerin ve terörün karşısında demokrasinin yanındayız. Milletimizin yaşadığı o kara günü ve hepsi birer kahraman şehitlerimizi asla unutmadık; unutmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün ikinci yılında kanları ile destan yazan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz."

GALATASARAY

Galatasaray'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle yaptığı açıklamada ise, "15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde; demokrasi destanı yazan Milletimizi bir kez daha en içten dileklerimizle kutlar; Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler tarafından yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

"Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016 tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. FETÖ/PDY terör örgütü, milli ordumuza ait silahlarla yüzlerce vatandaşımızı şehit etmiş, binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazi meclisimiz alçakça saldırıya uğramış ve halkın iradesi ile seçilmiş parlamenter rejim askıya alınarak yerine bir dikta yönetimi tesis edilmeye çalışılmıştır. Milletimize, demokrasimize, insan hak ve özgürlüklerine karşı gerçekleştirilen bu hain saldırı,başta Halkımız, Cumhurbaşkanımız, Parlamentomuz, Hükümetimiz, diğer siyasi partilerimiz olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerince büyük bir birlik ve dayanışma ruhu içerisinde püskürtülmüş, hain eller hain emellerine ulaşamamıştır. 3 Temmuz sürecinde, başta taraftarları olmak üzere her kesimiyle FETÖ yapılanmasına karşı mücadelenin kıvılcımını yakan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, hukuk devletini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde bu alçak girişime karşı dimdik duran herkese şükranlarımızı sunuyor, kahramanca mücadele vererek yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifa diliyoruz."

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlıların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle yayınladığı açıklamada ise, "Türkiye, 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Darbe girişiminde hainlerin insafsızca saldırıları sonucu 248 vatandaşımız şehit düşerken, 2196 vatandaşımız da gazi oldu. Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları el ele vererek; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper etti ve ülkemizin bekasını tehdit eden darbe girişiminin başarılı olmasına izin vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını 15 Temmuz 2016 gecesi tüm dünyaya bir kez daha canlarını feda ederek haykıran şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullanıldı.

TRABZONSPOR

Trabzonspor cephesinden yayınlanan Ahmet Ağaoğlu imzalı 15 Temmus mesajında da şu ifadelere yer verildi:

"Milletimiz bir tarih yazdı; ülkemiz o zor zamanlardan güçlenerek çıktı"

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Türk Milleti'nin hürriyet ve demokrasi konusunda göstermiş olduğu sağlam tavır ve duruşa vurgu yapan Başkanımız, günün önemine ilişkin şunları söyledi:

"Vatanımız, 15 Temmuz 2016 günü Cumhuriyet tarihinde daha önce emsali görülmemiş, alçakça bir saldırı yaşadı. Bu ülkenin korunması amacıyla kendilerine teslim edilen silahlarla Türkiye'mizi hedef alan hainlerin o meş'um darbe ve kıyım gecesi, aziz milletimizin vatanperverliği sayesinde başarısızlığa uğratıldı. Gazi Meclisimize, neredeyse devletimizin bütün kurumlarına saldırarak 'ele geçirmeye' çalışan alçakların karşısında tarih yapan ve yazan milletimiz, hain planı bertaraf ederek tüm o zor zamanlardan daha da güçlenerek çıkmamızı sağladı.

Bugün, tarih yazan ve yapan milletimizin bağrından çıkan ve 15 Temmuz gecesi kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu halk destanının yıldönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize kast eden bütün hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmayacağımızı bir defa daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle Türkiye'mizin bağımsızlığı uğrunda büyük mücadeleler sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet dilerken, gazilerimize de saygılarımı sunuyorum..

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi; Sahipsiz vatanın batması haktır! Sen sahip çıkarsan batmayacaktır..."