    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Chelsea'nin yeni patronu Maurizio Sarri oldu

    Chelseanin yeni patronu Maurizio Sarri oldu
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 14.07.2018

    Premier Lig ekiplerinden , Teknik Direktör Antonio Conte'nin yerine 'yi getirdi. İngiliz ekibi Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    İngiltere takımlarından , Teknik Direktör Antonio Conte'den boşalan koltuğu bir başka İtalyan ile doldurdu. İngilizler, geçtiğimiz sezon Napoli'yi çalıştıran İtalyan teknik adam ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    59 yaşındaki teknik adam; Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Avellino, Hellas Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento Calcio, Empoli ve son olarak Napoli'yi çalıştırdı. Son 3 sezondur Napoli, başında bulunan Sarri, Serie A'da iki kez sezonu ikinci tamamladı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca 2017 yılında Serie A'da yılın en iyi teknik direktörü seçilmişti.

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