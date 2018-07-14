    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Chelsea, Napoli’den Jorginho'yu transfer etti

    Chelsea, Napoli’den Jorginhoyu transfer etti
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 14.07.2018

    Takımın başına Maurizio Sarri'yi getiren , Sarri’nin eski takımı Napoli'nin yıldız futbolcusu 'yu transfer ettiğini açıkladı. İngiliz ekibi, Jorginho ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Teknik direktörlük konusunu Maurizio Sarri'yi takımın başına getirerek çözen Premier Lig ekiplerinden , yeni sezondaki ilk transferini de gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, Sarri'nin eski takımı Napoli'de forma giyen İtalyan futbolcu 'yu transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Chelsea'nin bu transfer için 57 milyon Euro bonservis ödediği belirtildi. İtalyan futbolcu, 5 numaralı forma ile mücadele edecek.

    Başarılı oyuncu daha önce Verona ve Napoli formalarını giydi. Jorginho ayrıca Napoli'de 161 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

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