Chelsea, Napoli’den Jorginhoyu transfer etti

Takımın başına Maurizio Sarri'yi getiren Chelsea, Sarri’nin eski takımı Napoli'nin yıldız futbolcusu Jorginho'yu transfer ettiğini açıkladı. İngiliz ekibi, Jorginho ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktörlük konusunu Maurizio Sarri'yi takımın başına getirerek çözen Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni sezondaki ilk transferini de gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, Sarri'nin eski takımı Napoli'de forma giyen İtalyan futbolcu Jorginho'yu transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Chelsea'nin bu transfer için 57 milyon Euro bonservis ödediği belirtildi. İtalyan futbolcu, 5 numaralı forma ile mücadele edecek.

Başarılı oyuncu daha önce Verona ve Napoli formalarını giydi. Jorginho ayrıca Napoli'de 161 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.