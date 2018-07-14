    15 Temmuz 2018, Pazar

    FUTBOL

    2018 Dünya Kupası'nda Belçika İngiltere'yi 2-0 yendi ve turnuvayı üçüncü sırada bitirdi (GENİŞ ÖZET İZLE)

    Dünya Kupası üçüncüsü Belçika! (GENİŞ ÖZET)
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında ile karşı karşıya geldi.

    3'üncülük maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Belçika 4. dakikada Thomas Meunier ve 82. dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle 2-0 kazandı ve 2018 Dünya Kupası'nı 3. sırada bitirdi.

    2018 Dünya Kupası'nda Belçika İngiltere'yi 2-0 yendi ve turnuvayı üçüncü sırada bitirdi (GENİŞ ÖZET İZLE)

    4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Belçika atağında Chadli'nin ortasında altıpas çizgisi üstünde topla buluşan Meunier'in gelişine yaptığı vuruş Pickford'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:1-0.

    İlk yarı Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    82'nci dakikada orta sahadan topla hareketlenen De Bruyne, sol çaprazdaki Hazard ile topu buluşturdu. Hazard'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş ağlara gitti:2-0.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Belçika, İngiltere'yi 2-0 mağlup etti.

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