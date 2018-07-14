2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere ile Belçika karşı karşıya geldi.

2018 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük maçında Belçika ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Belçika 4. dakikada Thomas Meunier ve 82. dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle 2-0 kazandı ve 2018 Dünya Kupası'nı 3. sırada bitirdi.

4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Belçika atağında Chadli'nin ortasında altıpas çizgisi üstünde topla buluşan Meunier'in gelişine yaptığı vuruş Pickford'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:1-0.



İlk yarı Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



82'nci dakikada orta sahadan topla hareketlenen De Bruyne, sol çaprazdaki Hazard ile topu buluşturdu. Hazard'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş ağlara gitti:2-0.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Belçika, İngiltere'yi 2-0 mağlup etti.