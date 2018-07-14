Milli yıldızımız Cenk Tosun'un formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Everton hazırlık maçında ATV Irdning takımını 22-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Everton, hazırlık maçında Avusturya kulüplerinden ATV Irdning ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun takımına 4 gollük katkıda bulundu.



İngiliz ekibine galibiyeti getiren diğer golleri ise, Baines, Holgate, Keane, Mirallas (5),Vlasic (2), Lookman(3), Niasse(4) ve ev sahibi ekipten Vlasic topu kendi ağlarına gönderdi.



Milli futbolcumuz Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"Ben İlhan Mansız ve Guti'nin golleriyle büyüdüm. Yardımcı antrenör olarak Beşiktaş ve Şenol hocaya çok yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Şenol hocanın üzerindeki baskıyı alacaklardır. İki efsanenin geri dönmesine çok sevindim. Beşiktaş'ta oturmuş bir takımımız vardı. Ben kalsaydım belki farklı olabilirdi ama onu Allah bilir. Ancak bir gerçek var ki, ikinci yarı Beşiktaş için iyi geçmedi. İnşallah doğru transferlerle Beşiktaş yine şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olacaktır. Fransa'nın kadrosu her anlamda muhteşem. Çok iyi oyuncular var. Her ne kadar Fransa favori gözükse de Dünya Kupası finalinde gönlüm Hırvatistan'dan yana."