    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın tarihini açıkladı

    2022 Dünya Kupasının tarihi açıklandı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacağını açıkladı

    Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası'nın tarihi bugün resmen açıklandı.

    2018 Dünya Kupası finali öncesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'daki organizasyonun kış mevsiminde düzenleneceğini duyurdu.

    Infantino, 28 gün sürecek turnuvanın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacağını ilan etti.

    Böylelikle ilki 1930'da Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası, tarihinde ilk defa Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimine denk gelen bir dönemde oynanacak.
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