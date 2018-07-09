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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan dolayı Almanya'da günah keçisi ilan edilen Mesut Özil'in milli takımı bıraktığı iddia edildi.
2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Almanya, son şampiyon apoletiyle 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. Bu vedadan sonra Almanya'da günah keçisi ilan edilen Mesut Özil'in milli takımı bırakacağı iddia edildi.
Sky Almanya'nın edindiği bilgilere göre Arsenal'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Alman Milli Takımı'nı bırakmaya hazırlanıyor.
Mesut Özil'in babası Mustafa Özil de Bild'e yaptığı açıklamada oğlunun yerinde olsa milli takımı bırakacağını söylemişti.
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