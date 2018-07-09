    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı

    Flaş iddia! Mesut Özil bıraktı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018

    ile çektirdiği fotoğraftan dolayı 'da günah keçisi ilan edilen 'in milli takımı bıraktığı iddia edildi.

    2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan , son şampiyon apoletiyle 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. Bu vedadan sonra Almanya'da günah keçisi ilan edilen 'in milli takımı bırakacağı iddia edildi.

    Sky Almanya'nın edindiği bilgilere göre 'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Alman Milli Takımı'nı bırakmaya hazırlanıyor.

    Mesut Özil'in babası Mustafa Özil de Bild'e yaptığı açıklamada oğlunun yerinde olsa milli takımı bırakacağını söylemişti.

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