Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU KİMDİR?

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatının başkanlığını yapıyor. Geçmişte başbakanlık müşavirliği yapan Kasapoğlu, yurt genelinde sporda tesisleşmeye yönelik attığı önemli adımlarla büyük takdir toplamıştı.







İşte Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Spor Toto Teşkilatı sitesindeki mesajı;



Değerli sporseverler,



Sporun güzelliklerinden duyulan derin coşku ve özünde dostluk olan tüm sportif etkinlikler, sporda bir araya gelmemizin temel dayanağıdır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak spordan elde edilen kaynağın; yeniden Türk sporuna yönlendirilmesinde, yalnız başarı gözetilerek bir dağıtımı değil, aynı zamanda spor kültürünün desteklenmesi, toplumun her kesiminin keyif aldığı, sporun aynı zamanda spor yapma hazzı için teşvik edildiği bir hedef de belirledik.

Spor Toto oyunları ile izleyicilerin de bir anlamda spordan kazanç elde etmesinin kapıları aralanmaktadır. Ancak ister sporcu, ister çalıştırıcı, ister yönetici, ister izleyici olalım; sporun amatör özelliğini ve keyfini yitirmemesi için çabalamalıyız. Aksi takdirde; ne yazık ki sıklıkla karşımıza çıkan sporda şiddetin ve adil olmayan oyunun bizi kuşatmasını engelleyemeyiz.Günümüzde insanın hareketsiz kalmasının, bağlı sağlık sorunlarının ve sosyal problemlerin doğmasına zemin oluşturduğu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bilinmektedir. Bu anlamda spor bir yaşam olayıdır ve insanın yaşama kalitesiyle direk veya dolaylı olarak ilişkidedir. Bu nedenle; herkes için spor prensibini göz önünde bulundurarak, sporun geniş toplum kesimlerine ulaşması, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, kadını, erkeği ile herkesi kapsamasını umuyoruz.

Spor Toto olarak her seviyedeki sportif katılımı cesaretlendirmek ve artırmak, uygun gelişim için kaynaklar oluşturmak, spor etkinliklerine ve hizmetlerine erişimin artmasına katkıda bulunmak birinci önceliğimizdir. Özet olarak, sporun hümanist yanını ön plana çıkarmak, sporun estetik yönünden haz alan bir bakış açısına sahip olmak, mücadele içinde bulunulan rakibi dost bilmek, bu tip güzel davranışları teşvik etmek, teşkilatımız hedefleri açısından önem arz etmektedir.