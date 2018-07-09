2018 Dünya Kupası yarı final Hırvatistan-İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak Hırvatistan-İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda, Hırvatistan ile İngiltere arasında yapılacak yarı final maçını yönetecek.

FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Bjorn Kuipers olacak.