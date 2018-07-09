    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    2018 Dünya Kupası yarı final Hırvatistan-İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek

    Hırvatistan-İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018

    Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak - maçını yönetecek. Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

    FIFA kokartlı Türk hakem , Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda, ile arasında yapılacak yarı final maçını yönetecek.

    FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Bjorn Kuipers olacak.

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