Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sporun gücü terörü yenecek

Diyarbakır Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, stadın gelişen, büyüyen, güçlü Türkiye'nin eseri olduğunu belirterek, "Buranın insanlarına böyle güzel eser kazandırdık. Sporun gücü, terörü yenecektir. Terörün bıraktığı o kötü ortamları ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasını izlemek üzere Diyarbakır'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, maçın yapılacağı Diyarbakır Stadyumu'nu gezdi. Bakan Bak'a Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla ve yetkililer eşlik etti.

Diyarbakır Stadyumu'nun 160 milyon liraya mal olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Bugün Diyarbakır için önemli bir gün. 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumu, Ziraat Türkiye Kupası final maçına ev sahipliği yapıyor. Bu güzel stadyum 160 milyon liraya mal oldu. Türkiye'nin her yerinde şahane statlar yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. 34 tane yeni stadyum tamamlayacağız. Türkiye ve Türkiye Futbol Federasyonu, Euro 2024'e aday. Nisan ayı sonunda adaylık dosyamızı teslim ettik. Eylül ayında karar verilecek" diye konuştu.

'DİYARBAKIRSPOR'UN SÜPER LİG'E DÖNMESİNİ ARZU EDİYORUZ'

Stadyumun büyüyen, gelişen ve güçlü Türkiye'nin eseri olduğunu belirten Bak, "Spor, barışın dilidir. İnsanlarımız futboldan keyif alıyor. Diyarbakırspor'un Süper Lig'e dönmesini arzu ediyoruz. Buranın insanlarına böyle güzel bir eser kazandırdık. Sporun gücü, terörü yenecektir. Bu noktada terörün bıraktığı o kötü ortamları ortadan kaldırıyoruz. Diyarbakır'ın gençleri, burada final oynayacak, şampiyonluklar yaşayacak. Dolayısıyla spor bizim için çok önemlidir" dedi.

Türkiye'nin spordaki hamlesini çok önemsediklerini dile getiren Bakan Bak, şunları söyledi:

"Diyarbakır halkının bu stadyuma sahip çıkmasını, burada yaşanan başarıları, Türk sporu için saymasını arzu ediyoruz. Bugün final oynayacak her iki takıma başarılar diliyorum. Güçlü, büyüyen, gelişen Türkiye'nin bir eseridir bu stadyum. Spordaki yatırımlarımızın bir yansımasıdır. Bu esere baktığımız zaman gurur duyuyoruz. Muhteşem bir atmosfer. Yürekten inanıyoruz, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'miz kazanacak. Bu noktada heyecanlıyız, gururluyuz. Çünkü eserlerimizi ortada. Böylesi stadyumlar seyirciyle güzeldir. Diyarbakır'ın gençleri, inşallah burada çok daha güzel müsabakalar oynarlar. Barışın dilini, ülkemizin güzelliklerini hep birlikte yaşarlar."

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır Stadyumu'ndaki incelemelerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.