Çin'de Tianjin Quanjian ile İtalyan efsanesi Fabio Cannavaro yönetimindeki Guangzhou Evergrande'nin karşı karşıya geldiği Süper Lig mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı.

Çin Süper Ligi'nde son 7 sezonun şampiyonu Guangzho Evergrande'de forma giyen savunma oyuncusu Zhang Linpeng, Tianjin Quanjian ile oynanan maçta bir pozisyon sonrası sakatlık yaşadı. Burnu kanayan Linpeng'in forması kana bulanınca maçın hakemi oyuncudan formasını değiştirmesini istedi.

Ancak forma değişikliği için saha kenarına giden Çinli futbolcu malzemecilerin yedek 5 numaralı forma tedarik etmediklerini öğrendi.

Bunun üzerine, takımın 15 numaralı formasını alan malzemeciler sarı bantla formanın arkasındaki 1 numarasını kapattı ve Linpeng de maçın geri kalan bölümünde bu formayla görev yaptı.

Karşılaşma sonrasında Evergrande Kulübü, yaşanan bu olayın kulübün imajına zarar verildiği gerekçesiyle malzemecilere para cezası kesti.



