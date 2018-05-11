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    11 Mayıs 2018, Cuma

    FUTBOL

    Çin Süper Ligi'nde ilginç olay! Forması kan olunca bakın ne yaptılar...

    Çinde ilginç olay: Formayı bantladılar!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    'de ile İtalyan efsanesi Fabio Cannavaro yönetimindeki 'nin karşı karşıya geldiği mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı.

    Çin Süper Ligi'nde son 7 sezonun şampiyonu Guangzho Evergrande'de forma giyen savunma oyuncusu Zhang Linpeng, ile oynanan maçta bir pozisyon sonrası sakatlık yaşadı. Burnu kanayan Linpeng'in forması kana bulanınca maçın hakemi oyuncudan formasını değiştirmesini istedi.

    Ancak forma değişikliği i saha kenarına giden Çinli futbolcu malzemecilerin yedek 5 numaralı forma tedarik etmediklerini öğrendi.

    Bunun üzerine, takımın 15 numaralı formasını alan malzemeciler sarı bantla formanın arkasındaki 1 numarasını kapattı ve Linpeng de maçın geri kalan bölümünde bu formayla görev yaptı.

    Karşılaşma sonrasında Evergrande Kulübü, yaşanan bu olayın kulübün imajına zarar verildiği gerekçesiyle malzemecilere para cezası kesti.

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