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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil'in menajerinden Martin Keown'a ağır sözler

    Mesut Özilin menajerinden ağır sözler
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    İngiltere Premier Lig devi 'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız 'in menajeri, eski futbolcu ve spor yorumcusu 'a açtı ağzını yumdu gözünü!

    Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında Mesut Özil'in yetersiz bir performans sergilemesi sonrası eski 'li savunmacı Martin Keown yorumculuk yaptığı televizyon programında yıldız oyuncuyu maç sonunda üzülüyormuş gibi yaptığını söyleyerek sert bir dille eleştirmiş, "Arsenal formasını giyecek kapasitede değil" demişti.

    'in menajerliğini yapan Dr. Erkan Söğüt, Keown'un bu sözleriyle ilgili kendisine sorulan soru sonrası adeta açtı ağzını yumdu gözünü...

    Keown'a karşı adeta bir karşı saldırıya geçen Söğüt, Mesut Özil'i savunurken şunları kaydetti:

    "Sanırım eskiden futbol oynaması sebebiyle şimdiki jenerasyondan istediği oyunuya saldırabilme hakkını kendinde görüyor. Belki gündemde kalma çabası içinde... Ya da kim bilir, belki de bu konuşmaları tamamen kıskançlığından kaynaklanıyordur!"

    aspor.com.tr / Dış Haberler

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