İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in menajeri, eski futbolcu ve spor yorumcusu Martin Keown'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında Mesut Özil'in yetersiz bir performans sergilemesi sonrası eski Arsenal'li savunmacı Martin Keown yorumculuk yaptığı televizyon programında yıldız oyuncuyu maç sonunda üzülüyormuş gibi yaptığını söyleyerek sert bir dille eleştirmiş, "Arsenal formasını giyecek kapasitede değil" demişti.

Mesut Özil'in menajerliğini yapan Dr. Erkan Söğüt, Keown'un bu sözleriyle ilgili kendisine sorulan soru sonrası adeta açtı ağzını yumdu gözünü...

Keown'a karşı adeta bir karşı saldırıya geçen Söğüt, Mesut Özil'i savunurken şunları kaydetti:

"Sanırım Martin Keown eskiden futbol oynaması sebebiyle şimdiki jenerasyondan istediği oyunuya saldırabilme hakkını kendinde görüyor. Belki gündemde kalma çabası içinde... Ya da kim bilir, belki de bu konuşmaları tamamen kıskançlığından kaynaklanıyordur!"



aspor.com.tr / Dış Haberler