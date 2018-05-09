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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı

    Türkiyenin EURO 2024 adaylığı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'ya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası () ev sahipliği adaylığı çalışmaları kapsamında nezaket ziyaretinde bulundu.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Mehmet Akarca'nın makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliği adaylığına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

    Cengiz Zülfikaroğlu, görüşme sonunda Genel Müdür Akarca'ya üzerinde adının yazılı olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası forması ile ebru çalışması hediye etti.

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