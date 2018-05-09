;
    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Sergi Roberto'ya 4 maç ceza

    Sergi Robertoya 4 maç ceza
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen , 4 maç men cezası aldı.

    İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Katalan ekibinin Real Madrid ile sahasında oynadığı maçın 71. dakikasında Marcelo'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Roberto'ya 4 maç men cezası verildiği bildirildi.

    26 yaşındaki futbolcu, takımının ligde Villarreal, Levante ve Real Sociedad maçlarının yanı sıra ağustos ayında Sevilla ile yapacakları Süper Kupa mücadelesinin ilk ayağında forma giyemeyecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    FIFA 19da yeni özellikler ortaya çıktı FIFA 19'da yeni özellikler ortaya çıktı
    Blatterden Dünya Kupası değerlendirmesi Blatter'den Dünya Kupası değerlendirmesi
    G.Saraya kötü haber: Sezon sonu Ada yolcusu G.Saray'a kötü haber: Sezon sonu Ada yolcusu
    BİZE ULAŞIN