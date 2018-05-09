Blatterden Dünya Kupası değerlendirmesi

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, 2026 Dünya Kupası'na ülkelerin ortaklaşa ev sahipliği yapmasına karşı olduğunu söyledi.

İngiliz basınına konuşan 82 yaşındaki futbol adamı, 2026 Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek için başvuruda bulunan favori adaylar ABD, Kanada ve Meksika'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turnuvayı, farklı ülkelerin ortaklaşa düzenlemesini doğru bulmadığını kaydeden Blatter, "FIFA, turnuvaya katılacak takım sayısını 48'e çıkardığı için Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülke sayısını da artırmak istiyor. Üç büyük ülke birlikte düzenleyebilecek. Her biri tek başına bunu yapabileceğini kanıtladı, neden üçü ortaklaşa yapsın ki? Bizim dönemimizde sadece 2002 Dünya Kupası'nı Güney Kore ile Japonya ortaklaşa düzenlemişti ve organizasyon kabus gibi geçmişti." ifadelerini kullandı.

Blatter, başkanlığı döneminde Libya ile Tunus'un, İspanya ile Portekiz'in ve Belçika ile Hollanda'nın Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmasına rağmen bunların reddedildiğini de söyledi.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'na kimin ev sahipliği yapacağını 13 Haziran'da açıklayacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa başvurusunun yanı sıra Fas da adaylar arasında yer alıyor.