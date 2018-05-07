TFF-Terim davasında karar açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’e, sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödenmesine karar verildi.

Fatih Terim'in, Milli Takımdaki görevine son verilmesi üzerine 3,5 Milyon Euro'luk tazminatını alamadığı gerekçesiyle TFF'ye açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme davalı TFF'nin davacı Terim'e 9 milyon 324 liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetti.

Fatih Terim, A Milli Takım'daki görevine son verildikten sonra sözleşmesindeki 3,5 milyon Euro'luk tazminatın ödenmemesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'nu icraya vermişti. TFF'nin bu borca itiraz etmesi üzerine Fatih Terim itirazın iptali davası açmıştı. Terim ile TFF arasındaki dava karara bağlandı.

İstanbul 17'inci İş Mahkemesi'nde görülen davanın ön inceleme duruşmasına, davacı Fatih Terim adına avukat Rezan Epözdemir, davalı TFF adına ise avukatlar Murat Öksüz ile Hüseyin Karaahmetoğlu katıldı.

Duruşmada söz alan Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, "Müvekkilim sözleşmede yer alan sürenin dörtte üçünü çalışmıştır. Yani 60 aylık sözleşmenin 44 ayını yani yüzde 74'ünü çalışmıştır. Federasyonun bu zamana kadar müvekkilime 44 milyon lira ödeme yaptığı göz önüne alındığında 12 milyon 950 bin liralık istediğimiz cezai şart miktarı fahiş değildir. Davamız kabul edilsin. Ayrıca icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini istiyoruz " dedi.

Victor Hugo'nun bir sözünü de hatırlatan Epözdemir, 'İyi olmak kolaydır; zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır' diye konuştu.

Duruşmada söz alan TFF avukatı vekili Hüseyin Karaahmetoğlu ise TFF Türkiye'de 80 milyona sporu sevdirmeyi amaçlayan bir kurumdur. Bir kişiyi zengin etmek için kurulan bir kuruluş değildir diyerek "Haklı fesih iddialarının incelenmesini talep ettik , buna ilişkin savcılık dosyaları tutanak mahiyetinde kabul edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, hakkaniyet indirimi yaptı

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, davacı tarafın başlattığı ilamsız takibe davalı borçlunun yapmış olduğu itirazın asıl alacak 12 milyon 950 TL üzerinden yüzde 40 oranında tenkis yapılarak bulunan 7 milyon 770 bin TL asıl alacak yönünden iptaline ve icra takibinin belirtilen miktar itibariyle kaldığı yerden devamı ile takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine hükmetti.

İtirazın iptaline takip talebinde asıl alacak tutarı 7 milyon 770 bin TL'nin yüzde 20 oranındaki toplam 1 milyon 554 bin TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak, davacıya verilmesine karar veren mahkeme, davacının talebinde istemiş olduğu işlemiş faiz tutarı 120 bin 866 TL'nin feragat nedeniyle de reddini kararlaştırdı. Mahkeme bu kararla birlikte davalı federasyonun davacı Terim'e 9 milyon 324 TL'nin erken fesih bedeli ödenmesine hükmetti.