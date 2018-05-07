Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman, nerede oynanacak? Real Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüpler bazında bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde final maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. 2 Mayıs 2018 tarihinde oynanan yarı final rövanş maçlarından sonra finale kalan takımlar belli oldu ve final maçının ne zaman oynanacağı kesinlik kazandı. Peki Real Madrid ve Liverpool arasındaki final maçı ne zaman oynanacak, karşılaşmayı kim yönetecek? Real Madrid - Liverpool maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi finali 2 Mayıs 2018 tarihinde oynanan yarı final rövanş maçları sonrasında kesinleşti.

İtalyan devi Roma'nın İngiliz ekibi Liverpool'a iki maçın ardından toplamda 7-6'lık bir skor ile mağlup olması ve İspanyol devi Real Madrid'in de Bayern Münih'i iki karşılaşma sonrasında 4-3 ile mağlup etmesiyle beraber finalin adı Real Madrid ve Liverpool olmuştu.

FİNALİ YÖNETECEK HAKEM AÇIKLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni yönetecek hakem açıklandı. Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak zorlu mücadelede Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak.







PEKİ MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının hangi tarihte oynanacağı spor severler tarafından merak ediliyor.

Bilindiği gibi 2-3 Mayıs 2018 tarihinde AS Roma- Liverpool ve Real Madrid- Bayern Münih arasında oynanan yarı final rövanş maçı sornasında Şampiyonlar Ligi finalistleri belli olmuştu.

Bu yıl Şampiyonlar Ligi finali Ukrayna'nın Kiev kentinde oynanacak.

Real Madrid ve Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı karşılaşması 26 Mayıs 2018 tarihinde Cumartesi günü TSİ 21:45'te yayınlanacak.

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ile alakalı olarak net bir bilgi verilmedi. Ancak final karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.