Igor Tudora soğuk duş

06 Mayıs 2018, Pazar
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Igor Tudor'a soğuk duş
Giriş Tarihi: 06.05.2018
Igor Tudor'un takımı Udinese evinde İnter'e 4-0 mağlup oldu.
İtalya'da Serie A'nın 36. haftasında Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un takımı Udinese, evinde İnter'le karşılaştı. Tudor'un ekibi maçtan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonuçla ligin bitmesine 2 hafta kala 36 puanlı Udinese, maç fazlasıyla küme düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada kaldı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdüren İnter ise maç fazlasıyla 69 puan ile 5. sırada kaldı.
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