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    06 Mayıs 2018, Pazar

    FUTBOL

    Igor Tudor'a soğuk duş

    Igor Tudora soğuk duş
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Igor Tudor'un takımı Udinese evinde İnter'e 4-0 mağlup oldu.

    İtalya'da Serie A'nın 36. haftasında Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un takımı Udinese, evinde İnter'le karşılaştı. Tudor'un ekibi maçtan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

    Bu sonuçla ligin bitmesine 2 hafta kala 36 puanlı Udinese, maç fazlasıyla küme düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada kaldı.

    Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdüren İnter ise maç fazlasıyla 69 puan ile 5. sırada kaldı.

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