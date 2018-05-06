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    06 Mayıs 2018, Pazar

    FUTBOL

    Tüm gözler El Clasico'da! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün günlerden El Clasico!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Barcelona - Real Madrid maçına dair bilmeniz gereken her şey bu haberde.

    El Clasico hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler, takım haberleri...

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