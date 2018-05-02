A Spor 29 aydır zirvede!

Türkiye A Spor'u izlemeye devam ediyor. 29 aydır rakipsiz bir şekilde zirvede yer alan A Spor 2018 yılı Nisan ayında da zirve koltuğunu kimseye bırakmadı.

Sporun değişmeyen adresi Nisan ayında yine A Spor oldu! Yayına başladığı ilk günden itibaren izlenme oranları her geçen gün artıran A Spor, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olmaya devam ediyor. 29 ay boyunca sürdürdüğü birinciliğini bu ay da devam ettiren A Spor, Kantar Media Nisan ayı ölçümlerine göre birçok kategoride birinci oldu.

SPORUN ZİRVEDEKİ ADI: A SPOR

Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, sporun haber kanalı olmaya devam ediyor. Futbol, basketbol, tenis, voleybol vb. birçok farklı branştan güncel spor haberlerini gün boyu izleyicisine sunan A Spor, dünyanın spor gündemini ekrana taşımaya devam ediyor. İlkeli duruşu ve haber refleksinin gücü ile bir referans kanal haline gelen A Spor, her geçen gün spor medyasına yön vermeye devam ediyor.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan canlı yayın maratonunda spor dünyasındaki tüm sıcak gelişmeleri gündemine alan A Spor; son dakika haberleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı bağlantıları ve özel röportajları ile spora dair olan biteni izleyicisine sunuyor. Uzun lig maratonunda sezon sonuna doğru heyecan artarken, A Spor Türkiye ligleri haricinde, Avrupa liglerindeki karşılaşmaların özet görüntülerini de ekrana taşırken,

Türkiye'nin önde gelen usta yorumcularının bir araya geldiği tartışma programlarında maçlar canlı yayında analiz ediliyor. Anadolu takımlarından, tecrübeli takımlara kadar Türkiye'de her kesimden taraftarın buluşma noktası olan A Spor, analiz haberleri ile izleyenlerine farklı bir bakış açısı sunarken, arşiv dosyaları ile de spor tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HEYECAN DORUKTA!

Finale adım adım yaklaşılan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Final yolunda takımlardan en son haberler, kamplardan sıcak gelişmeler, özel röportajlar ile futbolseverler kupayı her yönü ile sadece A Spor'da takip etme fırsatı bulurken, usta yorumcular ile

karşılaşmaların analizi Ziraat Türkiye Kupası özel programları ile ekrana geliyor.

RALLİ'DEN BOKSA SPORUN HEYECANI A SPOR'DA!

Farklı branştan spor dallarını izleyenlerine sunan A Spor'da 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın İsveç'ten Arjantin'e, dünyanın dört bir yanındaki yarışları ekrana gelirken, boks severlerin heyecan ile beklediği karşılaşmalar A Spor'da sporseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Gerçek bir sporseverseniz A Spor size yeter!