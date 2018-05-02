UEFA Avrupa Liginde rövanş zamanı

02 Mayıs 2018, Çarşamba
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UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı
Giriş Tarihi: 02.05.2018
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar yarın TSİ 22.05'te yapılacak rövanş mücadelelerinin ardından belli olacak.
İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere'nin Arsenal takımını Metropolitano Stadı'nda ağırlayacak.
Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise sahasında 2-0 kazanarak tur için avantaj sağladığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'a konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.
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