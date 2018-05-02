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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

    Halil Umut Melere UEFAdan görev
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak.

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan habere göre Meler, 4-20 Mayıs tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde düdük çalacak.

    Öte yandan haberde Meler'in İngiltere'deki turnuvaya katılacak hakemlere uygulanan atletik testi başarıyla tamamladığı belirtildi.

    Ayrıca, turnuvada UEFA tarafından atanan 8 hakem, 12 yardımcı hakem ve 4 dördüncü hakem görev yapacak.

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