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    30 Nisan 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Emre Can için İtalya'dan bomba iddia: Juventus'la 5 yıllık imzalayacak!

    Emre Can için İtalyadan flaş iddia
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 30.04.2018

    Juventus'un transfer etmek için bir süredir uğraş verdiği ancak imza atmaya bir türlü ikna edemediği Emre Can hakkında İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

    Liverpool'un Türk asıllı Alman orta sahası Emre Can hakkında İtalya'nın prestijli spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'tan bomba bir iddia geldi.

    Şu an sakatlığı sebebiyle Liverpool formasını giyemeyen Emre Can'ın Juventus'la sonunda anlaşmaya vardığını ve bu hafta resmi imzayı atacağını yazdı.

    Gazetede yer alan haberde ayrıca, Torino devinin başarılı orta sahaya 5 yıllık kontrat teklif ettiği de belirtildi.

    Emre Can'ın Kırmızılar'la olan kontratı bu sezon sonunda biteceği için Juventus, Liverpool'a bonservis bedeli ödemeyecek.

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