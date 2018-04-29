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    29 Nisan 2018, Pazar

    FUTBOL

    Hakan Çalhanoğlu'dan Bologna'ya enfes gol!

    Hakan Çalhanoğludan enfes gol! (İZLEYİN)
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Milan, Bologna'yla deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Hakan Çalhanoğlu takımını 34. dakikada öne geçiren golü atarken, tribünler müthiş gol sonrası ayağa kalktı. Türk oyuncu Milan'ın ikinci golünün de asistini yaptı.

    Karşılaşmayı 2-1 galip tamamlayan Milan'ın ikinci golünü 45. dakikada Giacomo Bonaventura kaydederken ev sahibi Bologna'nın tek golü 74. dakikada Sebastien De Maio'dan geldi.

    İşte Hakan'ın attığı o şık gol...

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