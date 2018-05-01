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    01 Mayıs 2018, Salı

    FUTBOL

    Cüneyt Çakır'a transfer teklifi

    Cüneyt Çakıra transfer teklifi
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018

    MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Cüneyt Çakır'a yurt dışında hakemlik yapması için transfer teklifi geldiğini açıkladı.

    Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına katılan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu şunları ifade etti:

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