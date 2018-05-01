Cüneyt Çakıra transfer teklifi

01 Mayıs 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Cüneyt Çakır'a transfer teklifi
Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Cüneyt Çakır'a yurt dışında hakemlik yapması için transfer teklifi geldiğini açıkladı.
Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına katılan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu şunları ifade etti:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ