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    26 Nisan 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi adının telif hakkını aldı

    Messi 7 yıllık savaşı kazandı!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden 'da forma giyen , adının hakkını aldı.

    Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (EGC), uzun yıllardır devam eden hukuk sürecinin ardından Arjantinli futbolcunun "i" markasının hakkını kullanabileceğine hükmetti.

    Dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alan 30 yaşındaki Messi'nin adının nı alabilmek amacıyla verdiği mücadele, 2011 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) yaptığı başvuru ile başladı. İspanyol bisiklet üreticisi Massi ise yıldız futbolcunun soyadıyla markaları arasındaki ses benzerliğinin kafa karışıklığına yol açabileceği iddiasıyla başvuruya itiraz etti.

    EUIPO'nun İspanyol firmayı haklı bularak telif hakkını vermemesinin ardından yeniden harekete geçen , karara itiraz etmek amacıyla üst mahkeme konumundaki EGC'ye başvurdu.

    Yaklaşık 7 yıldır devam eden hukuksal sürecin ardından EGC, Messi'nin dünya çapında bilinen bir şahsiyet olması gerekçesiyle önceki kararı bozduğunu duyurdu.

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