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    26 Nisan 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası'nda oynamayacak!

    Ibrahimovicten Dünya Kupası öncesi flaş haber
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Kariyerini ABD'de sürdüren li futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynamayacak.

    Milli Futbol Takımı Sportif Direktörü Lars Richt, futbol federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Salı günü Zlatan ile konuştum. Bana milli takım kararını değiştirmediğini söyledi. Yani Dünya Kupası'nda oynamayacak." ifadelerini kullandı.

    Ibrahimovic daha önce Rusya'da düzenlenecek 'nda oynamak için yeşil ışık yakmış fakat İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediğini ve böyle bir istek için kendisini telefonla araması gerektiğini bildirmişti.

    Mart ayında ABD'nin Los Angeles Galaxy kulübüyle anlaşan 36 yaşındaki Ibrahimovic'in, 116 kez giydiği İsveç Milli Takımı formasıyla 62 golü bulunuyor.

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