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Barcelona ve Manchester City, Cengiz Ünder'i takipte
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Cengiz Ünder, Genoa'ya attığı gol sonrası tekrar gündeme geldi. Corriere dello Sport gazetesi, 20 yaşındaki yıldız oyuncuyu takip eden Barcelona ve Manchester City’nin bu golle dikkatlerini bir kez daha oyuncuya yönelttiklerini yazdı.
Cengiz Ünder, Genoa'ya attığı gol sonrası tekrar gündeme geldi.
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