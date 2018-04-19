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    19 Nisan 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Barcelona ve Manchester City, Cengiz Ünder'i takipte

    Barça ve Man City, Cengizi takipte
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Cengiz Ünder, Genoa'ya attığı gol sonrası tekrar gündeme geldi. Corriere dello Sport gazetesi, 20 yaşındaki yıldız oyuncuyu takip eden Barcelona ve Manchester City’nin bu golle dikkatlerini bir kez daha oyuncuya yönelttiklerini yazdı.

    Cengiz Ünder, Genoa'ya attığı gol sonrası tekrar gündeme geldi.

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