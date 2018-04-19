PSG kupalara ambargo koydu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonun bitimine beş hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain (PSG), ülke içindeki organizasyonlarda kupalara ambargo koydu.

Katarlı iş adamı Nasır el-Halifi'nin kulübü satın almasının ardından dünya futbolunun önemli yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren başkent temsilcisi, Avrupa kulvarında istediği başarıları henüz yakalayamasa da Fransa'da verilen son 19 kupanın 17'sini müzesine götürmeyi başardı.

Ligde bu sezon sahasında oynadığı 17 maçta hiç puan kaybetmeyen, Avrupa'nın 5 büyük liginde 100 gol barajını aşan ilk kulüp olan PSG, başarılı performansını şampiyonlukla taçlandırdı.

PSG, 1985-86, 1993-94, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 sezonlarından sonra Ligue 1'deki 7. şampiyonluğuna imza attı.

2013-14 sezonundan bu yana biri ligde olmak üzere iki kez kupa turu atamayan başkent ekibi, 2016-17 sezonunda Ligue 1'i Monaco'nun 8 puan gerisinde ikinci tamamlamıştı.

- İkinci fire Fransa Kupası'nda

Paris Saint-Germain, son 19 kupadaki ikinci hayal kırıklığını 2013-14 sezonunda Fransa Kupası'nda yaşadı.

Eski teknik direktörü Laurent Blanc yönetiminde o sezon sahasındaki ilk yenilgisini 2-1'lik skorla Montpellier'e karşı alan PSG, Fransa Kupası'na 10. turda veda etti.

2013-14 sezonunda Fransa Kupası'nı Rennes'i 2-0 yenen Guingamp kazandı.

Fransa Kupası'nı 2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste kazanan başkent ekibi, bu sezon da yarı finalde Caen'i 3-1 yenerek bir kez daha adını finale yazdırdı.

Finalde üçüncü lig takımlarından Les Herbiers ile eşleşen PSG, mayıs ayında rakibini mağlup etmesi halinde son 5 sezondaki 18. kupasını havaya kaldıracak.

- Lig Kupası ve Süper Kupa'da rakipsiz

Fransız ekibi, 2013-14 sezonundan itibaren mücadele ettiği Lig Kupası ve Süper Kupa'da art arda kupa zaferleri yaşadı.

Paris Saint-Germain, son ikisi Monaco'ya karşı olmak üzere 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Lig Kupası'nı müzesine götürdü.

Başkent temsilcisi, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da lig şampiyonu ile Fransa Kupası'nı kazanan takımların karşılaştığı Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

- Avrupa'da ivme düştü

Paris Saint-Germain, ülke içindeki kupa başarılarının aksine Avrupa'da ivme kaybetti.

19 kupanın 17'sini kazandığı son 5 sezona bakıldığında, 2013-14'ten itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste çeyrek final oynayan Fransız ekibi, son iki yıldır ise İspanyol takımlarına son 16 turunda eleniyor.

Çeyrek final oynadığı 2013-14 sezonunda Chelsea, 2014-15 sezonunda Barcelona, 2015-16 sezonunda ise Manchester City'yi geçemeyen PSG, geçen sezon Katalan ekibi Barcelona'ya, bu sezon da Real Madrid'e son 16 turunda üstünlük sağlayamadı.

- Transfere büyük bütçe ayırdı

Ülke içindeki kupalara ambargo koyan, Avrupa'da final oynamak isteyen PSG, kulübün yeni sahipleriyle birlikte transferde ses getiren transferlere imza attı.

Barcelona'ya sezon başında Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar için 222 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Fransız ekibi, böylece bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis rekorunu kırdı.

PSG ayrıca, Monaco'nun genç yıldızı Kylian Mbappe'yi ise 180 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Bu iki önemli futbolcudan önce de Paris ekibi halihazırda kadrosunda bulunan, Edinson Cavani (64,5 milyon avro), Angel Di Maria (63 milyon avro), Thiago Silva ile Javier Pastore (42'şer milyon avro), Julian Draxler (40 milyon avro) ve Marquinhos (31.4 milyon avro) gibi bonservis bedeli yüksek oyuncuları transfer etmişti.