20 Nisan 2018, Cuma
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Fransız teknik adam "Sezon sonu ayrılmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Kulübe uzun yıllar hizmet etme ayrıcalığına sahip olduğum için minnettarım. Arsenal benim aşkım" ifadelerini kullandı.
Arsene Wenger'den açıklama: Sezon sonu bırakıyor...
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018
Arsenal Kulübü, sezon sonunda Arsene Wenger ile yolların ayrılacağını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de 22 yıl görev yapan teknik direktör Arsene Wenger, sezon sonu görevini bırakacağını resmi siteden açıkladı.
Fransız teknik adam "Sezon sonu ayrılmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Kulübe uzun yıllar hizmet etme ayrıcalığına sahip olduğum için minnettarım. Arsenal benim aşkım" ifadelerini kullandı.
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