Bakan Baktan Alsancak Stadına ziyaret

İzmir'de bugün bir dizi etkinlik için çeşitli ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımı devam eden Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Hafta başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşaat ruhsatı verilen Alsancak Stadı'nı gezen Osman Aşkın Bak yetkililerden teknik bilgiler aldı. Ziyarete Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Metro Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özaydın da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı kısa gezintinin ardından açıklama yapmadan inşaat alanından ayrıldı. Öte yandan bugün Altınordu'nun düzenlediği U12 İzmir Cup'ın açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, kırmızı lacivertlilerin Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde de incelemelerde bulundu.