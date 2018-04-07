Kuyttan şaşırtan karar

07 Nisan 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Kuyt'tan şaşırtan karar
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Dirk Kuyt, futbola geri dönme kararı aldı
Geçtiğimiz sezon futbolu bıraktığını açıklayan ve Hollanda 4. Lig ekiplerinden Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yapan Dirk Kuyt, sürpriz bir karar aldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ