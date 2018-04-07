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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Kuyt'tan şaşırtan karar

    Kuyttan şaşırtan karar
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Dirk Kuyt, futbola geri dönme kararı aldı

    Geçtiğimiz sezon futbolu bıraktığını açıklayan ve Hollanda 4. Lig ekiplerinden Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yapan Dirk Kuyt, sürpriz bir karar aldı

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