Hocasından Emre Mor açıklaması

Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue, Emre Mor'un neden kadroya almadığını açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen genç yıldız Emre Mor'la ilgili hocası Juan Carlos Unzue'den açıklama geldi.

En son 11 Mart'ta oynanan Atletico Madrid maçında forma şansı bulan ve daha sonra kadroya alınmayan Emre Mor, Celta Vigo'nun bu hafta oynayacağı Sevilla maçı kadrosuna da dahil edilmedi.

Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue de basın mensuplarının konu hakkındaki sorusu üzerine genç futbolcuyu kadro dışı bırakmasının nedenini açıkladı.

Emre Mor'un antrenmanlarda takım arkadaşlarının gerisinde kaldığını söyleyen Unzue, "Onu kadroya almama nedenim davranışlarıyla ilgili. Bunu kendisine geçen hafta da söyledim. Antrenmanlarda takım arkadaşlarıyla eşit seviyede değil. Diğerlerinden farklı davranıyor" dedi.

Unzue ayrıca, "Sezon sona erdiğinde bazı şeylere karar vereceğiz" diyerek Emre Mor'un sezon sonunda takımdan gönderilebileceğini ima etti.



