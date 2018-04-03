Alexten futbol altyapısına destek

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, Altınordu tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası'nın başlama vuruşunu yapacak.

Petrol Ofisi'nin, Altınordu ile "yol arkadaşlığı" kapsamındaki desteğiyle Türkiye'ye gelen Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Alex, organizasyonun tanıtımı için Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Toplantıda, Alex de Souza'nın yanı sıra Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve Petrol Ofisi Yönetici Ortağı Mehmet Abbasoğlu yer aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Alex de Souza, yeniden Türkiye'de ve İstanbul'da olmanın kendisini gururlandırdığını söyledi.

Altınordu Kulübü Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Alex, "Türkiye'ye gelmeden önce Altınordu Kulübü hakkında fikrim vardı. Galatasaray maçı için buraya geldiğimde kendileriyle oturduğumuzda biraz daha tanıma ve mutlu olma fırsatına eriştim. Altınordu'ya projeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte meyvelerinizi alacağınız projeye gönül vermek kolay değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Alex, konuşmasının ardından Altınordu Kulübünün altyapısında oynayan 4 genç futbolcunun sorularını yanıtladı.

Brezilyalı futbolcu ayrıca oğlu Felipe de Souza'nın profesyonel futbolcu olup olmayacağı yönünde gelen bir soruya, "Felipe futbola ve futbol topuna aşık bir çocuk. İlerleyen zamanlarda onu hep futbol oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Profesyonel futbolcu olur mu hayat onu nasıl yönlendirir bilmiyorum ama onu futbol topuyla göreceğimiz kesin." şeklinde cevap verdi.

Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge de organizasyonu 5. kez düzenlendiklerini aktararak, "Alex'e 'hoş geldin' diyorum. Geriye dönüp baktığınızda ne yaptınız derlerse, cevabımızın 'bu toprakların çocuklarına güvendik' olacaktır." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi Yönetici Ortağı Mehmet Abbasoğlu ise "Altınordu geleceğin altyapısını oluşturan güzide kulüplerimizden. Bu birliktelikten keyif alıyoruz. Kar amacı gütmeyen bir yol arkadaşlığı bize keyif veriyor." şeklinde görüş belirtti.

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek ve 21 ülkeden 56 takımın katılacağı turnuvada, 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün 12 yaş altı takımları da Türkiye'yi temsil edecek.

12 Yaş Altı İzmir Kupası'nın açılış töreni, 6 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.